Waarom De Boodschap niet verplaatsen naar centrum van Rijen: ‘Een once in a lifetime-opportunity’

PvdA-raadslid Mariëlle Doremalen: ,,Wij dienen maandag bij de raadsvergadering een motie in waarin we vragen om een haalbaarheidsonderzoek. Naast het feit dat de oude Boodschap qua kosten een bodemloze put dreigt te worden, denken wij ook dat het huidige plan te veel supermarktmeters oplevert in het centrum. En dan is 'Geef Rijen een Hart' een mooie oplossing. Wij hopen dat andere partijen dat ook inzien. Want dit is een once in a lifetime-opportunity.”