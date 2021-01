Waarom de Amercentrale niet slopen, maar voorzien van een nucleaire stoomoven?

Nog veel vragen rond miljoenen­pro­ject spoorzone Rijen

13 januari RIJEN - Zorgen over een te steile helling van de onderdoorgang in de spoorzone Rijen, trillingen en overlast van wildparkeerders. Het waren enkele van de vragen op een informatieavond over het project van 40 miljoen in het centrum van Rijen. In 2024 moet het bouw beginnen om drie jaar later klaar te zijn.