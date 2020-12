‘Waarom blijft super niet op Schonckplein?’ Keerpunt '74 wil nieuw onderzoek

GEERTRUIDENBERG - Waarom de supermarkt in Geertruidenberg verhuizen? Bekijk nog eens goed de mogelijkheden voor uitbreiding waar de Plus nu zit, op het Schonckplein. Die oproep doet Keerpunt '74 in een motie die ze deze week voorlegt aan de gemeenteraad.

Veel inwoners spreken op social media voorkeur uit voor de huidige plek. Ook vinden zij de keuze uit twee locaties, de Emmaweg en de Oude Stadsweg, te beperkt, aldus Keerpunt. ,,De locatie Schonckplein is nooit goed onderzocht".

Technisch haalbaar

De optie om op de huidige plek uit te breiden is in 2016 wel onderzocht, maar werd toen bestempeld als ’uit stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk'. Maar technisch gezien was de uitbreiding wel realiseerbaar, weet Keerpunt. Mede om die laatste reden besloot de raad om de aanpalende sporthal niet te slopen.

Een jaar geleden doet de gemeente een oproep aan de inwoners om mee te denken over een nieuwe locatie voor de Plus. Supermarkteigenaar Rialto stelt de randvoorwaarden. De gemeente stelt een stadsgeograaf aan.

Vanaf de start van de burgerparticipatie lijkt de Emmastraat aan alle voorwaarden te voldoen. Maar de weerstand vanuit de inwoners is groot. Zo’n kolos wegzetten aan de ingang van je historische stadscentrum moet je toch niet willen?

Toch is het de Emmaweg die deze maand als een van de twee overgebleven locaties door de gemeente wordt gepresenteerd. Ook de Oude Stadsweg, niet eerder genoemd, is in beeld.

Transparantie

Voor buurtbewoners van de Emmaweg is het een nieuwe reden om in actie te komen. Zoals Evert Visser. Hij heeft alle gemeenteraadsleden een brief gestuurd over ‘gebrek aan transparantie bij de gemeente’.

Wanneer Visser in juni informeert bij de gemeente welke locaties zijn overgebleven na de eerste inventarisatie, vangt hij bot. Of zijn inbreng in de enquête ergens is geregistreerd, weet hij evenmin, schrijft hij. ,,Dat er nu met geen woord meer gesproken wordt over uitbreiding op het Schonckplein, verbaast mij ook.”