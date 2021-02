Waardevol ‘afval’: ‘We doen veel om de waarde van mest maximaal te benutten’

BoerenpraatMADE - Een jaar of 25 geleden kregen we bezoek van een ambtenaar van de gemeente. De ambtenaar kwam kijken of we ons aan de voorschriften van de milieuvergunning (tegenwoordig omgevingsvergunning) hielden. Hij vroeg me wat voor afvalstromen we op het bedrijf hadden. ,,Nou ja”, zei ik. ,,De kliko gaat eens per week aan straat en de wandelclub komt het oud papier eens per maand ophalen. We hebben een KCA-box. En wat daar niet in kan, breng ik zelf naar de milieustraat van de gemeente.”

,,Oké”, zei hij. ,,Maar dan vergeet je de belangrijkste denk ik, hé? Je hebt hier toch ook een hele hoop mest?” Ik wist even niet wat ik hoorde. Mest, een afvalstof? Het is een van de waardevolste producten die je in de kringloop van een landbouwbedrijf kan hebben! Pas later realiseerde ik me dat dit zo ongeveer de tijd was vanaf wanneer de overheid en de landbouw elkaar niet meer begrepen.

Eenzijdige berichtgeving

Uiteindelijk resulteert dat in zeer eenzijdige berichtgeving, zoals de uitzending van Zembla vorige week. Dagen kun je je boos maken over de polariserende en totaal ondeskundige mening, die zo via de tv alle huiskamers binnen geslingerd wordt. Natuurlijk, onze koeien produceren mest. Dat laten ze in het weideseizoen gedeeltelijk achter in de wei. We verdelen die mest met een weidesleep. Bij voorkeur doen we dat net voordat het gaat regenen, zodat er weer gras van kan groeien. Als de koeien op stal staan, komt de mest terecht in de opslagkelders.

Pas hebben we nog metingen uitgevoerd en zien bij ons systeem nauwelijks emissie van bijvoorbeeld ammoniak. Dat hebben we ook niet graag, want van alles wat verdwijnt, kan er geen gewas meer groeien.

Waarde maximaal benutten

We doen veel om de waarde van de mest maximaal te benutten. Komende week komt er een machine die een groot deel van de aanwezige mest in de kelders scheidt in een dunne en een dikke fractie. De dikke fractie past beter op het land waar we mais, bonen en tarwe telen. En het is een gewild product bij mensen met een eigen groente- of siertuin.

De dunne fractie bevat meer snelle voedingsstoffen voor de plant. We lengen dat ook nog fors aan met water, zodat de verdeling en benutting verbeteren. Vanaf 15 februari kiezen we een juist moment om daarmee het grasland te bemesten als start van een nieuw groeiseizoen. Een kringloop is voor ons in alles een uitgangspunt.