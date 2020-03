MADE - Waar zijn Drimmelenaren trots op in hun buurt en wat kan er beter? Op welke locatie moeten meer woningen gebouwd worden, moet er natuur en landbouw bijkomen of juist een energielandschap? Om de meningen te peilen, houdt de gemeente een enquête.

Deze online enquête is voor alle inwoners van de gemeente Drimmelen en omvat vragen over de eigen buurt, maar ook andere plekken in de gemeente. De input verwerkt de gemeente in de omgevingsvisie die weer in de toekomst bestemmingsplannen vervangt. '

Een uitdaging, want “hoe krijgen we een goed evenwicht tussen alle opgaven en ambities”, zegt wethouder Jan-Willem Stoop. “Het gaat over het bouwen van woningen, waar we werken, bereikbaarheid, energievoorziening, het milieu, de natuur en een veilige en gezonde leefomgeving.”