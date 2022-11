Waar, wanneer en hoe laat komt Sinterklaas aan in de buurt van Oosterhout?

OOSTERHOUT - Hij komt, hij komt! Sinterklaas meert vandaag weer aan in Nederland. De goedheiligman bezoekt dit en volgend weekend ook meerdere plaatsen in onze regio. Waar en hoe laat is hij bij jou in de buurt?

Oosterhout

Op zondag 13 november meert de pakjesboot rond 12.00 uur aan bij de aanlegsteiger aan de Korenbocht. Daarna gaat de goedheiligman in een stoet met pieten richting de Heuvel, waar tegen 12.45 uur een ontvangst volgt door burgemeester Mark Buijs. Op de Heuvel, waar het programma om 11.30 uur begint, is de aankomst van de pakjesboot op een scherm te volgen.

Den Hout

In Den Hout staat de intocht van Sinterklaas op het programma op zondag 13 november, aanvang 13.30 uur. De organisatie is weer in handen van het Oranje Comité.

Oosteind

Sinterklaas maakt op 20 november in Oosteind zijn opwachting. Van 14.30 uur tot ongeveer 17.00 uur zijn de Sint en Pieten te volgen op een looproute die start op de parkeerplaats bij de school. Het feest eindigt voor de schoolkinderen in het Oostquartier. Zitten de kinderen niet op school dan even voor 12 november aanmelden op oosteindsinterklaas@gmail.com.

Geertruidenberg en Raamsdonksveer

Deze intocht is op zondag 13 november en start om 12.30 uur in de haven waar Sinterklaas en zijn pieten met de pakjesboot zullen aanmeren. Daarna worden ze op het bordes van het oude stadhuis in Geertruidenberg officieel welkom geheten. Daarna maken de Sint en zijn pieten een tocht door Raamsdonksveer.

Raamsdonk

Zaterdag 12 november trekken de pieten in het Pietenhuis in De Ontmoeting. Tussen 15.00 en 16.00 uur kunnen kinderen daar een kijkje nemen en onder meer hun eigen gebakken pepernoten laten keuren.

Made en Drimmelen

De pakjesboot meert zondag 13 november rond 12.00 uur aan in de oude jachthaven van Drimmelen. Vanaf 13.30 uur maken de Sint en zijn pieten een tochtje door Made. Een uur later arriveren ze op het Raadhuisplein waar de pietenshow plaatsvindt.

Lage Zwaluwe

Sinterklaas en zijn pieten vergeten ook Lage Zwaluwe niet. Daar komen ze zaterdag 12 november om 13.30 uur met de boot aan op het einde van de Biesboschweg bij lunchroom Biesla.

Hooge Zwaluwe

De kinderen van Hooge Zwaluwe moeten nog even wachten op de intocht. Daar wordt Sinterklaas pas zaterdag 19 november vanaf 13.30 uur verwacht in de haven.

Terheijden

Sint heeft Terheijden laten weten dat hij op zondag 13 november 2022 rond 13.30 uur aankomt in de jachthaven. Na de intocht is er tot 16.00 uur een Pietenjacht door het dorp.

Wagenberg

Ook Wagenberg wordt vereerd met een bezoek door de Sint. Zondag 13 november om 11.00 uur wordt de goedheiligman verwelkomt op het parkeerterrein bij sporthal Driedorp.

Hank

De Hankse Sint en de Grienden arriveren zaterdag 12 november rond 14.00 uur bij Janson Bridging aan de Bergsche Maas. Vanaf daar trekt de stoet lopend naar het Kerkplein waar het programma wordt vervolgd.

Dussen

Sinterklaas en zijn pieten arriveren zaterdag 12 november om 13.15 uur op het plein bij De Dussenaar. Vervolgens maken zij een rondrit door Dussen die eindigt bij het kasteel. Daar kunnen de kinderen de Sint een handje geven.

Waspik

In Waspik komt Sinterklaas dit jaar niet zoals vertrouwt aan in de haven, maar heeft hij besloten direct naar SCC Den Bolder te komen. Om 13 uur komt hij aan in de Schoolstraat.

Rijen

In Rijen vertrekt Sinterklaas met pieten op zondag 13 november aan het begin van de middag vanaf het Raadhuisplein, eindpunt van zijn tocht is het Wilhelminaplein. Daar heeft het gezelschap alle tijd voor een ontmoeting.

Gilze

Sinterklaas trekt met zijn pieten in een optocht door Gilze. Op zaterdag 12 november beginnen ze om 16.00 uur bij D’n Steenakker, de tocht eindigt bij Cultureel Centrum De Schakel.

Dongen

Sinterklaas stuurt al wat pieten vooruit, op zaterdag 12 november zijn ze vanaf vanaf 13.30 uur twee uur op het Looiersplein. Een dag later komt Sinterklaas om 14.00 uur aan op de Loswal, vanaf daar gaat alles in optocht naar De Cammeleur.

’s Gravenmoer

Ook ‘s Gravenmoer wordt niet vergeten door de sint en zijn pieten. Zaterdag 12 november komen ze om 17.00 uur naar het Aakpark.