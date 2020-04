Waar stopt straks de bus bij het nieuwe stadhuis?

video Rondtocht in West-Bra­bant op Koningsdag: straatbin­go in Ulvenhout en uitverkoch­te tompoucen in Chaam

27 april BREDA - Hoe viert West-Brabant Koningsdag? Zijn de straten oranje, maar leeg? Of is het op sommige plaatsen toch wel druk? Hoe je het ook noemen wilde, ‘Woningsdag’ of ‘Willem-Alex-Anders dag’, Koningsdag 2020 was uniek. Wat opviel in de regio: veel vlaggen, veel spontane feestjes-op-afstand, optimistische mensen en respect voor de regels rond het houden van afstand. Onze verslaggever maakte een rondtocht.