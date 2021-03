Waar ligt de iconische Keizersveerse brug over vijf jaar? ‘Schroothoop zou jammer zijn’

Bisschop De Vetplein krijgt vijfsprong terug bij histori­sche opknap­beurt

11 maart GILZE - Het historische Bisschop de Vetplein in Gilze gaat vanaf begin mei op de schop. In een vernieuwde aankleding wordt de oude vijfsprong herkenbaarder, verdwijnen ongelijke delen, wordt het plein groener. En wordt de hemelwaterafvoer als eerste project in de gemeente losgekoppeld van een nieuw riool. Wethouder Aletta van der Veen is maar wat trots op het project.