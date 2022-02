Waar komt de nieuwe hoogspanningslijn bij Oosterhout? Medio dit jaar eindelijk duidelijkheid

Extra overleg met Lepel­straat over plek stroomsta­ti­on Tennet: definitief besluit op 10 maart

BERGEN OP ZOOM - In de week van 7 tot en met 11 februari is er extra overleg met de bewoners van Lepelstraat en de buurtschappen Kladde, Waterkant en Kijkuit over de mogelijke locaties van een groot stroomstation van Tennet in de polder ten noorden van de Eendrachtweg.

28 januari