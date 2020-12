Waar is het verdwenen portret van Paul Backes? Gilze en Rijen weet het niet: ‘Vervelend en gênant’

In november 2000 schenkt schoondochter Anne Backes een schilderij van kunstenaar Neel de Kort uit Gilze aan de gemeente. In BN DeStem is te lezen dat ze in haar huis in Essen geen plek heeft voor het grote werk. Maar ze wil het niet verkopen. ,,Ik heb een bijzondere band met dit schilderij. Het gaat om een erfstuk van de familie.” De gemeente heeft in een raadsbesluit beloofd het schilderij nooit te verkopen of weg te doen.