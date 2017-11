Waar is Bobkat, de portier van de Nettorama in Oosterhout?

Hypermoderne camera's in strijd tegen inbraken op be­drij­ven­ter­rein Rijen

7:13 GILZE EN RIJEN - Bedrijventerrein Haansberg in Rijen krijgt een hypermoderne camerabewaking. Kentekenherkenning in combinatie met surveillance moet het aantal inbraken verder terugdringen. Dat in navolging van Broekakkers in Gilze.