Waar is autistenkat Jaapje? ‘Ik weet niet hoe ik dit aan Anne uitleg’

‘Het zal toch niet zo zijn dat onze kinderen niet kunnen sporten omdat die randdebie­len tekeergaan?’

26 januari OOSTERHOUT - Sportclubs in onrustige wijken twijfelen: is het wel verstandig om 's avonds te trainen? Vooralsnog valt die twijfel in het voordeel van de veelal jonge sporters uit. ,,Maar het kan per dag veranderen.”