Waar geeft Oosterhout in 2021 geld aan uit?

Wmo

Oosterhout vergrijst en voelt dat in de kosten voor de Wmo. Zorgen zijn er over het abonnementstarief, landelijk ingevoerd in 2020. Mensen betalen 19 euro per maand voor hulp. Een lage drempel, dus zag Oosterhout meer vraag naar huishoudelijke hulp. Begin 2019 maakten zo’n 1200 Oosterhouters gebruik van deze regeling, nu zijn dat er bijna 1900. Oosterhout had 4 miljoen begroot, maar is uiteindelijk 5,4 miljoen kwijt. Daarom wordt het budget voor 2021 verhoogd. Wel waarschuwde wethouder Clèmens Piena eerder: ,,Zolang deze regeling blijft zoals-ie is, is de zorg niet betaalbaar.” Om de kosten in de Wmo te dempen, begint de gemeente een onderzoek: hiervoor is 175.000 euro uitgetrokken.