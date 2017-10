Waalwijks gezin moet terug naar Georgië: 'Dan is onze toekomst weg'

Ze wonen sinds 2010 in Nederland, nu in de gemeente Waalwijk. De Protestantse Gemeente Waalwijk en andere regionale diaconieën hebben zich over het gezin, dat vorig jaar in Waalwijk een verblijfsstatus werd geweigerd, ontfermd. Zo is voor huisvesting gezorgd.

,,We vinden oprecht dat er voor dit gezin, en met name de kinderen, geen toekomst meer is in Georgië", zegt dominee Bert van der Linden ,,Beide kinderen spreken geen Georgisch. En Kwantsa heeft een lichte verstandelijke beperking. In Tilburg zit ze op een speciale school, kan ze zichzelf ontwikkelen. Die kans zou ze in haar vaderland niet hebben."

Gediscrimineerd

De ouders zijn jezidi's, een oosterse geloofsovertuiging met onder meer christelijke elementen. ,,Jezidi's worden in Georgië gediscrimineerd. Vader is bedreigd en afgeperst. Moeder is mishandeld, waardoor ze een miskraam kreeg. Kortom, ze voelden zich onveilig. Dus zijn ze in 2009 gevlucht."

Toch leeft het gezin zijn leven. De kinderen gaan naar school; Jimi en Khatuna vullen hun dagen met zinvol werk. ,,Jimi is veel in tuinen bezig", zegt zijn vrouw. ,,Zelf help ik mee op de school van Viktoria. We doen vrijwilligerswerk voor de kerk. En bij een paar mensen maak ik het huis schoon."

Dreiging