Waalwijk ziet af van bod op haven Raamsdonk

Biesbosch geen beschermd natuurgebied meer is 'vrijbrief voor wietkwekers’

7:00 Het is maar een kaartje in het lijvig boekwerk, het Natura 2000 Beheersplan Biesbosch, een stuk waarin op last van Europa detail voor detail beschreven wordt hoe de Biesbosch gebruikt wordt, welke natuurdoelen er nagestreefd worden en hoe die bereikt moet worden. Maar dat ene kaartje trok de aandacht van secretaris Rob Haan van de Natuur- en Vogelwacht Dordrecht.