Waailand Outdoor in Made: dit jaar met pendelbussen naar het feest

MADE - Na een succesvolle eerste zomereditie volgt dit jaar de tweede editie van Waailand Outdoor in Made. De Brieltjenspolder wordt voor de gelegenheid in Mexicaanse sferen gebracht. En op het festival komen wordt dit jaar makkelijker met de Waailand Express.

Niet dat parkeren in de voorgaande edities voor problemen zorgde, maar de organisatie wil ze graag voor zijn en zet daarom bussen in. ,,Zo lezen we op onze Facebookpagina vragen over wie er dit jaar gaat bobben, dat willen we dan uit de wereld helpen”, zegt organisator Koen Grootscholten.

Pendelbussen

Er zijn veertig opstapplaatsen, verspreid over West- en Midden-Brabant. Ook rijden er vanaf station Breda en carpoolplaats Terheijden pendelbussen. ,,We verwachten er een breder publiek mee aan te spreken. Zoals mensen die normaal qua vervoer lastig in Made kunnen komen of niet terug kunnen reizen als het openbaar vervoer gestopt is."

Maar het is ook een mooie gelegenheid om te kijken of het werkt voor de komende wintereditie, die - met de vijftiende editie in het vooruitzicht - meer bezoekers trekt.

Quote Vorig jaar was er een verbod op vuurwerk door de extreme droogte, dit jaar ziet het er beter uit. Koen Grootscholten, organisator

Voor de outdoor-versie wordt het winterconcept vanuit de tent naar buiten getrokken. Met wat aanpassingen: het begint 's middags en er is een muzikale eindshow in plaats van een show aan het begin. ,,Met de donkerte van buiten hebben we daar ook een mooie lichtshow bij. En vorig jaar was er een verbod op vuurwerk door de extreme droogte, dit jaar ziet het er beter uit.”

Mysterie

Waailand is een feest dat in de aankondiging omgeven is met het nodige geheimzinnigheid. Grootscholten verklapt wel alvast dat er een Mexicaans bandje is om de gasten te verwelkomen, maar de line-up blijft geheim. Óók voor de artiesten. ,,Dat opent ook deuren omdat zij dan eerder bereid zijn leuke combinaties te maken. Daar kunnen we dit jaar verrassende tussen verwachten.”