Waailand Feestival viert zijn verjaardag

Vijf vragen aan aan de organisatoren Koen Grootscholten en Robin van Poppel.

Waarom deze jubileum-editie?

Grootscholten: "Het idee om een keer wat buiten te doen, leefde al langer. Alleen hoe en wanneer? Het twaalfenhalf jarig verjaardagsfeest was een goede aanleiding. We leggen de lat graag hoog. In de zomer is er veel meer concurrentie van andere evenementen."

Is er een verschil met de winter-editie?

Van Poppel: "De formule is hetzelfde. Je koopt tickets voor een feest op één podium zonder dat bekend is wanneer welke artiesten optreden. Het verschil zit hem vooral in de zomer. Alles is buiten, er is geen tent. Het feest begint eerder, om 15.00 uur. Vanwege de zomeravond doen we nu we een spectaculaire eindshow in plaats van een openingsvoorstelling."

Wat vinden artiesten van de thema's die om een dresscode vragen?

Van Poppel: "Artiesten willen graag terugkomen, vanwege het enthousiaste publiek. Grootscholten: "Lee Towers belde een dag voor zijn optreden in 2017. Hij zei: ' Ik, in een wit jasje?' De volgende dag toont hij mij een wit colbert: 'Heeft mijn vrouw geregeld'. Een dag later belde hij nogmaals:

'Dat was een mooi feestje. Volgend jaar weer.'"

Feestival Waailand in november is de afgelopen jaren enorm gegroeid in bezoekersaantallen tot 6.000 in november 2017. Wat is de verwachting voor deze zomereditie?

Van Poppel: "Daar doe ik geen uitspraak over. Laat ik het zo zeggen, de pre sale was een succes. Natuurlijk willen we bij de reguliere kaartverkoop iedereen een kans geven."

Mogen we in de toekomst meer outdoor Waailand Feestival verwachten?

Grootscholten: "Nooit is een woord dat ik niet graag zeg."