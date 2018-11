Waailand Feestival: mannen in het blauw, vrouwen in het roze

Met een nieuwe locatie, meer verkochte kaarten en een nieuw showelement belooft Waailand Feestival zaterdag een spektakel te worden. Een bescheiden KPJ-feest is het allang niet meer. Van feestmuziek tot hardstyle. Alles komt er komend weekend voorbij in dezelfde vertrouwde formule: wie er optreden, blijft tot de avond zelf geheim. Ook bij deze veertiende editie van Waailand gaat het om de ervaring.

En dat die steeds intenser wordt, is te zien aan de feestlocatie in de Brieltjenspolder. ,,We zijn gegroeid, dus hebben we een groter veld nodig. De aanrijwegen zijn ook beter", zegt organisator Koen Grootscholten.

Meer kaarten

Vorig jaar waren de zesduizend kaarten binnen tien minuten uitverkocht. ,,We zijn trots op zoveel animo, maar dat was vorig jaar wel erg snel. We hebben nu dus meer kaarten, zodat genoeg Waailanders de kans hebben erbij te zijn.”

Dit jaar waren ze na drie dagen vergeven, maar hoeveel extra het er zijn, wil Grootscholten niet zeggen. ,,Dat vinden we niet belangrijk; het gaat erom dat iedereen het naar zijn zin heeft. We hebben balans gevonden. Je moet geen tent wegzetten die na weken nog niet is uitverkocht."

Battle of the Sexes

Net als ieder jaar staat een thema centraal. Dit jaar is dat Battle of the Sexes: mannen komen in het blauw, vrouwen in roze. Is daar expres voor gekozen nu er steeds meer over genderneutraliteit wordt gesproken? ,,Daar zit geen specifiek idee achter. We willen een thema waar je met je show iets mee kan."