Waailand Feestival ‘in de hemel’ met line-up: ‘Het plaatje is weer compleet’

MADE - Weer een oud en vertrouwd Waailand Feestival neerzetten. Daar mikt de organisatie van het succesvolle festival in Made dit weekend met name op. En dat niet op één, maar twee avonden. ,,Het Waailand-plaatje moet weer compleet zijn.”

Uitpakken met het decor, een spettende show, dresscode, unieke samenwerkingen tussen artiesten én een line-up die tot de dag zelf geheim blijft: daar staat Waailand Feestival voor. Hoewel, wat betreft dat laatste punt is dat dit jaar tóch iets anders: ,,We hebben voor het eerst de genres alvast aangegeven, omdat willen we laten zien dat er voor iedereen wat leuks is. We willen er weer Waailand-achtige avonden van gaan maken”, zegt mede-organisator Koen Grootscholten.

Want toegegeven: de zomereditie van Waailand Outdoor in augustus was dat wat betreft de line-up niet helemaal. Te veel hardstyle muziek, was een veelgehoorde kritiek van bezoekers. En dat trekt de organisatie zich aan: ,,Op papier kun je een hele gave line-up hebben, maar als dat in de praktijk iets anders uitvalt, dan heb je daar op de dag zelf mee te dealen. Je merkt dan aan alle kanten dat het niet lekker voelt en niet is zoals je het Waailand-plaatje in je hoofd hebt.”

Van volks tot freestyle en van live bands tot carnaval: het zijn de muziekstijlen die de bezoekers dit weekend kunnen verwachten. Ook zullen er weer unieke combinaties van artiesten op het podium te zien zijn. ,,We zijn daar echt trots op. Zeker voor carnavalsliefhebbers gaat dit hét moment van het jaar worden.”

Meer diesel dan bier

Op 18 en 19 november wordt het feestje, buiten de drie edities van Waailand Outdoor, voor de zestiende keer gevierd. De gebruikelijk Sensational 90’s op vrijdagavond is vervangen door een extra Waailand-feestavond. ,,Met de 90’s in de tent ging er vaak meer diesel voor de verwarming dan bier doorheen”, geeft Grootscholten toe. En naast dat de liefhebbers voor een tweede avond er zijn, is het ook een praktische keuze. ,,Verwarming, vloeren, de tent het personeel… Alles is duurder geworden. Er is na corona nog steeds een stukje schaarste, dat merk je goed.”

De vrijdag- en zaterdagavonden hebben beide als thema ‘In de Hemel’, maar zijn uniek van elkaar met eigen artiesten en shows. Liefhebbers kunnen een dagkaartje kopen, maar ook een combiticket. ,,Heel wat mensen komen twee keer in het wit verkleed naar Made; dat zien we wel aan de kaartverkoop. Dat gaat de goede kant op. Dat is natuurlijk altijd wel spannend na twee coronajaren.”

In hogere sferen

Vorig jaar hing de vlag er namelijk nog totaal anders bij: een week voor het evenement moest door nieuwe maatregelen plotseling alles weer afgebroken worden. ,,Toen zagen we écht dat die honger naar een feestje er was. Nu heeft iedereen alweer een knap evenementenseizoen achter de rug, dus die druk van ‘we moeten naar een feestje’ is wel weggezakt.”

Met ‘In de Hemel’ verwacht de organisatie hun bezoekers in hogere sferen te kunnen brengen. ,,Je zoekt altijd een thema waar je qua decor en materialen mee uit kunt pakken en over kunt laten komen wat we in ons hoofd hebben.” Ook een dresscode waar mensen mee aan de slag kunnen is belangrijk. ,,Dat geeft toch een beetje dat carnavalsgevoel van je best doen voordat je ergens naartoe komt. We willen altijd dat saamhorigheidsgevoel creëren.”

