Waailand Feestival afgetrapt in Made: niet één maar twee podia

,,Daar moet je als Madenaar dan toch een keer in mee, aangezien je dat overal op ziet staan”, licht organisator Koen Grootscholten het thema toe. Tot in de kleinste puntjes wordt dit in de tent doorgevoerd en ook van de bezoekers wordt verwacht zich te kleden in Chinese sferen.

Optredens blijven geheim

Het thema is ieder jaar anders, maar de formule van Waailand Feestival blijft hetzelfde: welke artiesten er optreden, blijft tot het laatste moment geheim. Van feestmuziek, tot hardstyle en van house tot 90's: het gaat bij dit feest om de ervaring.

Quote We vonden het leuk om een keer wat anders te doen Koen Grootscholten, organisator Vijftien jaar geleden startte Waailand Feestival als een KPJ-feest en groeide steeds verder uit. Dit jaar is er voor het eerst een tweede tent met daarin een apart podium. ,,We vonden het leuk om een keer wat anders te doen. Deze area noemen we de afhaalchinees”, zegt Grootscholten. Eén artiest is hier bekend gemaakt, namelijk dj Jantje. ,,Hij heeft ook zijn vrienden uitgenodigd, maar wie dat zijn, daar komen we vanavond pas achter.”

Waailand Express

Na een succesvolle pilot tijdens afgelopen zomereditie rijdt ook de Waailand Express weer. Verspreid over West- en Midden-Brabant zijn er 42 opstapplaatsen. ,,Parkeren was nooit een probleem, maar het bracht wel wat capaciteitsuitdagingen met zich mee. De Waailand Express is goed bevallen en we kregen veel leuke reacties. Het feestje begint immers al in de bus.”