Waaghalzen opgelet: je kunt weer abseilen vanaf de Sint Jansbasiliek in Oosterhout

Komende vrijdag en de drie vrijdagen erna is er ruimte voor maximaal tien abseilers per uur om af te dalen langs het godshuis op de Markt.

Drie uur lang (van 19.00 tot 22.00 uur) kunnen deelnemers zich over de balustrade laten zakken, en de verwachting bij de VVV Oosterhout is dat er voldoende belangstelling gaat zijn. ,,We hebben het net op Facebook gezet en de aanmeldingen lopen binnen”, zegt Susanne Ligthart van de VVV. Wellicht heeft dat ook te maken met de prijs: 15 euro per persoon is alleszins redelijk te noemen.

De basiliek is dan wel van het bisdom, de toren is van de gemeente Oosterhout, voegt ze daar aan toe. En ja, pastoor Jochem van Velthoven van de Catharinaparochie is ermee akkoord. ,,We hebben wel besloten de kerkklokken niet te luiden op moment dat er deelnemers bovenin zijn, want dat is geen pretje...”

Het abseilen wordt aangeboden door VVV Oosterhout in samenwerking met een gecertificeerd outdoorbedrijf uit Twente. Je moet minstens 1.40m zijn. Aanmelden kan via 085-7441102 of info@vvvoosterhout.nl