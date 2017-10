VVD Oosterhout neemt na 24 jaar afscheid van Jan de Ridder als raadslid

"Ik vind het erg jammer dat ik geen plaats meer heb op deze lijst. Ik had graag doorgegaan", laat De Ridder in een verklaring weten. De VVD-afdeling neemt toch afscheid van De Ridder, omdat er graag ruimte wordt geboden aan nieuwe mensen. Ook Axel Heesakker stopt, dit vanwege een drukke agenda. De VVD heeft voorlopig 28 kandidaten voor de lijst. Op de ledenvergadering half november wordt bepaald wie de lijsttrekker wordt en wat de volgorde wordt op de kieslijst. Momenteel heeft de VVD met Robin van der Helm een wethouder in het college van B en W.