VV Dongen 'zwaar teleurgesteld' in college

DONGEN - Het bestuur van VV Dongen is 'zwaar teleurgesteld' in het standpunt van het college over projectontwikkelaar Paridome. Dat schrijft voorzitter Angela Jansens in een brief aan het college. Het college vindt dat Paridome geen solide financiële basis heeft voor de verhuizing van het sportpark.

Zakelijk

In de brief maakt Jansens duidelijk dat er 'maar één optie is als het verhuizing betreft en dat is de locatie én het plan van Paridome aan de Beljaartlaan'. Wethouder Piet Panis (Sport) kijkt zakelijk naar het miljoenenproject waarbij VV Dongen en Tennis De Biezen moeten verhuizen en er woningen op het huidige terrein verrijzen.

Vertrouwen

Quote Als je het zo opschrijft als in dit col­le­ge­voor­stel, begrijp ik dat het weinig vertrouwen wekt." Angela Jansens, voorzitter VV Dongen Panis: ,,We hebben onderzocht welke van de mogelijke projectontwikkelaars voldoende waarborgen hebben voor een dergelijk project. Het gaat immers om een grote investering. Uit het onderzoek van BDO blijkt dat er aan het plan van Paridome grote risico's zitten. Daar hebben we gewoon zakelijk naar gekeken." Het feit dat projectontwikkelaar Paul van Heteren van Paridome voor dit project al zijn aandelen overdraagt aan een externe financier wekt weinig vertrouwen, omdat Van Heteren dan tijdens de uitvoering 'noch verantwoordelijk, noch aanspreekbaar' is, zo schrijft het college in het voorstel aan de raad.

Maximale

Jansens van VV Dongen is het er niet mee eens. ,,Als je het zo opschrijft als in dit collegevoorstel, begrijp ik dat het weinig vertrouwen wekt, maar waar het om gaat, is dat dit het enige plan is dat volledig aan ons programma van eisen voldoet. Als je wil dat het plan slaagt, dan probeer je het maximale om het te laten slagen. Dan zoek je de middelen om het laten lukken. Wij hebben niet het idee dat dat hier gebeurd is."

Teleurstelling

Panis: ,,Ik begrijp de teleurstelling, maar wij hebben nu niet naar de locatie of het plan gekeken. We hebben in opdracht van de raad onderzocht wie er een solide financiële basis heeft. Het is nu aan de gemeenteraad om daar een oordeel over te vellen." De raadsvergadering is op donderdag 25 januari. Projectontwikkelaar Paul van Heteren was maandagavond niet bereikbaar.