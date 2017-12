VV Dongen wil dat gemeente in gesprek gaat met Paridome

DONGEN - VV Dongen vindt dat de gemeente Dongen weer in overleg moet met Paul van Heteren van Paridome Vastgoed BV. Dat laat voorzitter Angela Jansens weten na een gesprek dat de voetbalvereniging dinsdagavond had met burgemeester Marina Starmans, wethouder Piet Panis en gemeentesecretaris Henk van Noort.

Dat gesprek vond plaats bij de voetbalclub, nadat de gemeente vorige week liet weten niet met Paridome, rechtsopvolger van PvH Vastgoed BV, verder te willen gaan. De projectontwikkelaar zou niet kredietwaardig genoeg zijn. De leden van de voetbalclub hadden uit drie haalbaarheidsonderzoeken nu net het plan van PvH voor een nieuw sportcomplex aan de Beljaartlaan gekozen.

Brief

VV Dongen houdt vast aan deze locatie én aan het plan van Paridome. Het bestuur heeft dat eind vorig week in een brief aan de gemeente Dongen ook duidelijk laten weten. Die brief was reden om dinsdagavond rond de tafel te gaan zitten.

,,Het was een goed gesprek. De gemoederen zijn inmiddels weer wat gezakt", zegt Angela Jansens. ,,Er is over en weer meer duidelijkheid gekomen. We hebben de gemeente gevraagd om in gesprek te gaan met Paul van Heteren van Paridome. Hij heeft bij ons dingen gladgestreken, maar als dat iedere keer over en weer gaat, dan krijg je dáár weer misverstanden over."

Verhelderend

Het verzoek van VV Dongen wordt een dezer dagen besproken in het college, laat gemeentewoordvoerder Mark van Rijen weten. Hij bevestigt dat het een goed gesprek was. ,,Argumenten en gevoelens zijn uitgewisseld en verduidelijkt. Het gesprek was verhelderend voor beide partijen.

Jansens: ,,We wachten nu af wat het college gaat doen. We hebben wel alle fractievoorzitters van de gemeenteraad uitgenodigd voor een gesprek. Dat vindt waarschijnlijk ergens in januari plaats. Daarna zien we wel weer."

Twijfels