VV Dongen stopt betaling huurpenningen voor voetbalvelden: ‘We zijn in 6 jaar niks opgeschoten’

,,We willen een signaal afgeven”, zegt voorzitter John-Paul Verkooijen van VV Dongen. ,,Toen we zes jaar geleden aangaven dat we wegens ruimtegebrek naar een andere locatie wilden verhuizen, is met de gemeente afgesproken dat dat kostenneutraal opgelost zou worden. Nu verhuizing van de baan is, moeten we groot onderhoud gaan plegen. Dat hadden we niet gedaan omdat we verwachtten een nieuw onderkomen te krijgen. We hebben er om die reden ook geen geld voor gereserveerd.”