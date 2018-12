Vuurwerkverbod op 11 plekken in Geertruidenberg

Het college van b en w wil de overlast voor hen zoveel mogelijk beperken. De gemeenteraad had om zo'n vuurwerkverbod gevraagd, in een motie van Mirjam de Groot van Morgen!

Waarnemend burgemeester Jan Luteijn beloofde zijn best te doen. Cruciaal is de mogelijkheid om het verbod te kunnen handhaven, zei hij eerder. Dat is gelukt, zegt hij. Niet door inzet van meer BOA's of politie, maar wel door de koppels gericht te laten werken: ze focussen zich op die aangewezen plekken. ,,Juist dáár zijn ze!,”aldus Luteijn. Een gerichte postercampagne gaat er aan vooraf.

Cirkel

Concreet komt het verbod er op neer dat in een crikel van honderd meter van het gebouw geen vuurwerk mag worden afgestoken. Luteijn: ,,We maken bekend om welke gebouwen het gaat. Vervolgens trekken we een denkbeeldige cirkel. Nee, niet alleen knalvuurwerk, alle vuurwerk is daar verboden. Daar leggen we de prioriteiten als het gaat om handhaving. Ook vragen we nadrukkelijker dan anders om bij overlast ook meteen een melding te doen. Dus op het moment zelf. De meldingsbereidheid moet omhoog. Het nummer komt op de posters te staan. Wij kunnen daar dan direct op reageren.”

Luteijn benadrukt dat de communicatie rond het vuurwerkverbod 'positief’ wordt ingestoken. ,,We markeren duidelijk de panden waar het om gaat en waarschuwen dat je daar honderd meter vandaan moet blijven. Met als boodschap dat we heus niet op de vierkante meter gaan handhaven.”De publiciteitscampagne richt zich vooral op sport(kantines), scholen en andere plekken waar vaak jongeren komen.