Vuurwerkverbod in Drimmelen: inwoners bezorgd om brandgevaar

DRIMMELEN – Verzorgings- en verpleeghuizen, dierenpensions en tankstations. Dit zijn slechts enkele locaties in de gemeente Drimmelen waar het de komende jaarwisseling verboden is om vuurwerk af te steken. Het college van de gemeente komt met dit besluit.

,,Uit resultaten van de enquête van BN DeStem over vuurwerkgebruik blijkt dat er steeds minder draagvlak is onder de bevolking voor het afsteken van vuurwerk. Ook het schadebedrag aan gemeentelijke eigendommen blijft ieder jaar hoog", aldus het college in een brief naar de raad.

Schade

Over de afgelopen 10 jaar bedroeg het schadebedrag aan gemeentelijk eigendommen gemiddeld 10.233 euro per jaar. Dit bedrag is exclusief inzet van uren. Het schadebedrag dat eigenaren van particuliere eigendommen ligt mogelijk nog hoger.

Overlast

Gemeente: ,,Jaarlijks ontvangt de gemeente rond de jaarwisseling, van meerdere inwoners, berichten waarin men zorgen uit over verhoogde kans op brand. Daarnaast krijgen politie en gemeente veel meldingen van vuurwerkoverlast.”

Om ervoor te zorgen dat de politie en boa’s een extra instrument hebben om dit aan te pakken, heeft het college het aanwijzingsbesluit gebruik consumentenvuurwerk opgesteld.

Locaties

Andere locaties waar je geen knallers de lucht in mag schieten zijn: tankstations, onderwijsinstellingen, stiltegebieden, dierenartspraktijken en beschermde natuurgebieden. ,,Wees je bewust waar en wanneer je vuurwerk afsteekt en hou rekening met de omgeving”, aldus burgemeester Gert de Kok.

Gemeente: ,,Hierbij moet wel worden aangetekend dat geen valse verwachtingen moeten worden gewekt. De capaciteit van politie en gemeentelijke boa’s is beperkt evenals de kans op het heterdaad betrappen van de veroorzakers van vuurwerkoverlast.”

Het is de eerste keer dat het college gebruik maakt van haar bevoegdheid om plaatsen aan te wijzen waar het ter voorkoming van gevaar, schade of overlast verboden is om vuurwerk af te steken. De toegestane tijden om vuurwerk af te steken zijn tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur.

Landelijk

Eerder dit jaar gaf minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gemeenten de bevoegdheid zelf te beslissen of hun inwoners vuurwerk mogen afsteken of niet. Hij deed dat onder druk van een meerderheid in de Tweede Kamer, waaronder de coalitiepartijen D66 en ChristenUnie. De minister voelt nog niets voor een landelijk verbod.

Inzage besluit