Vuurwerkverbod Drimmelen: geen overlast binnen 'redelijke afstand’ van aangewezen plekken

Te denken valt aan extra bescherming van dieren, maar dat is een punt voor later, zo geeft woordvoerster Marloes Veldman aan namens burgemeester Luteijn: “Na de evaluatie beslissen we of we voor de toekomst meer of andere afspraken moeten maken.”

Geertruidenberg

De elf locaties zullen worden aangeduid met posters en vooraf worden de maatregelen via de gebruikelijke kanalen gecommuniceerd. Op de lijst staan de verzorgings- en verpleeghuizen en alle acht woonzorglocaties van Prisma, voor mensen met een beperking.

Waar in Geertruidenberg een straal van 100 meter is benoemd, is het in Drimmelen - waar ook een vuurwerkverbod geldt tijdens de jaarwisseling - aan de handhavers om overlast te beoordelen. In het besluit van burgemeester De Kok staat dat binnen ‘een redelijke afstand’ van onder meer tankstations, scholen en beschermde vogelgebieden geen overlast veroorzaakt mag worden. Er worden geen aparte straten of zones aangewezen. Ook dierenpensions en dierenuitlaatgebieden vallen binnen het verbod.

Extra handhaving

Het vuurwerkverbod betekent niet dat automatisch het aantal handhavers wordt opgeschoefd. “In de dagen voor de toegestane afsteekperiode zullen de gemeentelijke BOA’s samen met de politie combi-diensten draaien", meldt woordvoerster Anouk van Bragt van de gemeenet Drimmelen.

Quote We hopen dat mensen elkaar aanspreken als ze zien dat in een verbodszo­ne toch vuurwerk wordt afgestoken Marloes Veldman, Woordvoerster Geertruidenberg

In Geertruidenberg gaat het ook vooral om gerichter handhaven in plaats van meer.

Woordvoerster Marloes Veldman: “We zetten rond de jaarwisseling geen extra BOA’s of politie in om het verbod te controleren. De BOA’s en politie focussen zich meer op de aangewezen plekken en houden deze extra goed in de gaten. We hopen dat mensen elkaar aanspreken als ze zien dat in een verbodszone toch vuurwerk wordt afgestoken.”