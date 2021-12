Vuurwapen en cocaïne gevonden in recreatiewoning Molenschot, huis half jaar gesloten

Krijgt 's Gravenmoer herstel van het oude haventje als compensa­tie voor de 380kV-lijn langs het dorp?

'S GRAVENMOER - Netwerkbeheerder TenneT laat de komende week in ’s Gravenmoer onderzoek doen om te bepalen of het Molenvaartje in ere hersteld kan worden. Het is een van de wensen van de inwoners nadat bekend werd dat een nieuwe hoogspanningslijn dicht langs het dorp gaat lopen.

