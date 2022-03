Vrouwen zijn populair bij Oosterhoutse verkiezingen: ‘Het is nu een saaie oudemannenbende’

Dongen onderuit in Haaksber­gen: ‘Collectie­ve offday’

Dongen is in Haaksbergen tegen een nederlaag aan gelopen. In een duel waar maar liefst zeven doelpunten te bewonderen waren, verloor de derdedivisionist met 4-3 van het lager geklasseerde HSC’21. ,,Ik denk dat je wel mag spreken van een collectieve offday.”

13 maart