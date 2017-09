Vrouw veroordeeld voor wietkwekerij: Maar ik mocht niet in de schuur komen

De vrouw wist niets van de kwekerij in haar woning. ,,Ik had geen onderdak in 2015", vertelde de 42-jarige vrouw. ,,Ik heb twee kinderen en ik was op de vlucht: ik was heel bang voor familieleden die mij iets aan wilde doen." Het huis aan de Rijksweg in Veghel was een uitkomst voor de verdachte. ,,Ik kon dat pand voor 600 euro huren", vertelde de vrouw. ,,In de schuur mocht ik echter niet komen."