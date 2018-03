Vrouw verliest macht over het stuur en botst op betonnen paal in Rijen

RIJEN - Een automobiliste is woensdagmiddag op de Rembrandtlaan in Rijen in de bosjes terecht gekomen. De vrouw verloor, mede door het natte wegdek, de macht over het stuur, reed de bosjes in en kwam tot stilstand tegen een betonnen paal.