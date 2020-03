Vrouw uit Raamsdonksveer is rijbewijs kwijt na rijden onder invloed bij busstation in Oosterhout

Carnaval in de herkansing: optocht én kroegen­tocht tijdens vol feestweek­end in Kaaiendonk

11:24 OOSTERHOUT - Prins Mienus XIV krijgt komend weekend weer even de sleutel van Kaaiendonk uit handen van burgemeester Mark Buijs. De Grote Optocht gaat zondag in de herkansing, en om in de sfeer te komen is zaterdag een Kaaiendonkse kroegentocht is vrijwel alle cafés van Oosterhout.