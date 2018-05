Vrouw raakt ernstig gewond na val van fiets in Dussen

Kees van Beijster­veldt stopt na 30 jaar Mollebos­fist

11 mei GILZE - Na dertig jaar stopt Kees van Beijsterveldt met de organisatie van het Mollebosfist. ,,Mijn pijn in het hart, maar het is tijd voor anderen'', zegt de 61-jarige Gilzenaar die in het dagelijks leven architect is. ,,Volgende week is de laatste voor mij.''