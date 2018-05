Vrouw overleden na frontale botsing in Biesbosch

Nieuw negendaags evenement: Proef Bourgon­disch Oosterhout

20:00 OOSTERHOUT - In Oosterhout staat een groot nieuw evenement op stapel dat helemaal in het teken staat van eten en drinken. In negen dagen tijd, van 30 juni tot en met 8 juli, onder de noemer Proef Bourgondisch Oosterhout.