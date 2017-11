Vrouw lichtgewond na botsing tussen twee auto's op A59 bij knooppunt Hooipolder

Voormalige cafébaas Jan B. vrijgesproken van brandstichting in eigen motorbendecafé in België

20:54 TURNHOUT - De rechter in Turnhout (België) heeft Jan B. uit Hulten vrijgesproken voor brandstichting. De voormalige cafébaas riskeerde drie jaar cel omdat in november 2013 zijn café 't Zwart Water aan de Steenweg in Turnhout in vlammen op ging.