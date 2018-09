Vrouw lichtgewond na aanrijding op knooppunt Hooipolder

Na 20 jaar soebatten akkoord over nieuwe weg tussen Oosterhout en Dongen

19:02 DEN BOSCH - De weg is vrij voor een nieuwe N629. Vrijdag stemde een meerderheid van Provinciale Staten in met het tracé voor de provinciale weg tussen Oosterhout en Dongen. Daarmee komt het al 20 jaar voortslepende dossier in een stroomversnelling.