Vrouw ‘haalde 56 miljoen op bij beleggers’, man (31) uit Oosterhout aangehouden voor verduistering en witwassen

Oosterhou­ter Niels Laros naar finale 1500 meter op WK: ‘Nederlands record? Totaal niet belangrijk’

Niels Laros beschouwde het WK atletiek in Boedapest als ‘extraatje’. Hij had zijn zinnen vooral gezet op het EK Onder 23 van vorige week. Maar ook op het WK blijft hij verbazen. De Oosterhouter kwam als derde over de finish is zijn halve finale 1500 meter.