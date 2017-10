Vrouw gewond na val van trap, politie op zoek naar 25-jarige man in verband met 'verdachte situatie'

Geen zes jaar, maar zes maanden cel voor Dongense Mandy (22) die probeerde overbuurman te vermoorden

18:05 DONGEN / TILBURG - Een 22-jarige Dongense is woensdag in de rechtbank in Breda veroordeeld voor een poging moord op de overbuurman van haar vriend. De officier van justitie eiste twee weken geleden 6 jaar cel. Maar de vrouw krijgt een fors lagere straf: 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk.