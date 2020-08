Vrouw gewond bij frontale botsing in Nieuwendijk.

Na twintig jaar stoppen met je zaak: ‘Alsof we ons kindje moeten begraven’

9:00 RIJEN - Het was een schok voor klanten en de andere ondernemers in winkelcentrum de Laverije. De Primera stopt. ,,We hebben al met heel wat mensen staan huilen. De steeds kleinere marges, ziekte en corona. Het is genoeg”, zeggen Alaert en Jolanda Scheenstra. ,,De armoe bij kleine zelfstandigen is enorm", weten ze.