Vrouw gewond bij eenzijdig ongeval in Gilze

Meerder­heid voor nieuwe sporthal Gilze van 8,6 miljoen euro tegen advies van B en W in

RIJEN - Sporthal Achter de Tuintjes in Gilze wordt compleet vernieuwd. Voor die klus van 8,6 miljoen is een meerderheid in de gemeenteraad van Gilze en Rijen. B en W houden vast aan hun eigen, 1,7 miljoen euro goedkopere, voorstel voor vernieuwbouw. Maandag spreekt de raad erover.

29 januari