Vrouw gewond bij botsing in Oosterhout

Woede en verwarring bij schoon­heids­spe­ci­a­lis­ten: niemand weet precies wat wel en niet mag

OOSTERHOUT - Onder schoonheidsspecialisten is verwarring over wat nog wel en niet meer is toegestaan in lockdown. Hun bond, de ANBOS, krijgt zelfs op het ministerie geen duidelijkheid. ,,Epileren is verboden, definitief ontharen mag wel, maar verder...”

21 december