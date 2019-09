Vrouw en hondje kunnen nét opzij springen voor enorme tak die boven hen afbreekt in Oosterhout

Netbeheer­der merkt piek in stroomver­bruik op: kwekerij Gilze en Rijen opgerold

17:28 GILZE EN RIJEN - Een hennepkwekerij in Gilze en Rijen is onlangs opgerold nadat netbeheerder Enexis wist te constateren dat er opeens wel erg veel stroom werd gebruikt. Er stonden in de kwekerij, die zo'n twee weken oud was, 93 plantjes.