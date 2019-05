Vrouw (82) uit Gilze en Rijen slachtoffer van babbeltruc: bestolen op begraafplaats

Messen van tractor doorboren auto bij botsing in 's Gravenmoer, bestuurder (89) uit Dongen ernstig gewond naar het ziekenhuis

17 mei ’S GRAVENMOER - Een auto is vrijdagavond tegen de messen van een machine achter een tractor gereden op de Waspikse Weg in ‘s Gravenmoer. De 89-jarige bestuurder uit Dongen raakte door het ongeluk zwaargewond en is met spoed in een ambulance op een brancard naar het ziekenhuis gebracht.