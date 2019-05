Vrouw (57) steekt eigen schuur in brand in Rijen en wordt aangehouden in omgeving Dorst

Politie en brandweer waren snel ter plaatse. Bij aankomst in de Rembrandtlaan sloegen de vlammen al uit het pand. Brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle maar konden niet voorkomen dat ook naastgelegen garages schade opliepen. Agenten ter plekke vermoedden direct dat er sprake was van brandstichting door de bewoonster, die later werd aangehouden in de omgeving van Dorst.