Vroeg uit de veren voor vrijmarkt in Oosterhout

Rustig aan bij 'de rustig aan kassa' in Oosterhout

7:10 OOSTERHOUT - Zonder dat iemand in je nek staat te hijgen en rustig je boodschappen op de band leggen. De tijd nemen of af te rekenen en ondertussen nog een praatje maken met de caissière of met andere klanten. Dat is het doel van ‘de rustig aan kassa’ die onlangs is geïntroduceerd in het filiaal van Albert Heijn aan de Keiweg in Oosterhout. Het gaat om een proef die twaalf weken duurt.