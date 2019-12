Vrijwilligerslunch Molenschot is schot in de roos: ‘Echt een heel goed idee’

MOLENSCHOT - Zestig deelnemers trok de vrijwilligerslunch vrijdag in Molenschot. Het was voor het eerst dat deze activiteit georganiseerd werd. Een groot succes. Niet alleen in de opkomst, maar ook in gezelligheid, blijkens de reacties van de deelnemers.

,,Deze vrijwilligerslunch echt een heel goed idee”, zegt Henk Konings genietend. Hij zit zelf als vrijwilliger in het bestuur van dorpshuis De Molenwiek, en in een ploeg die allerlei klusjes in het dorp opknapt, van grasmaaien tot het ophangen van kerstverlichting.

In eerdere jaren waren er wel activiteiten om vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Maar die waren ‘s avonds, en mensen moesten daarvoor het dorp uit. ,,Dat trok minder deelnemers. Hier zitten ze in hun eigen vertrouwde omgeving. En het is heel gezellig, zoals je ziet. Dit hele gebouw draait op vrijwilligers. Ze hebben er veel voor over. Dat moeten we koesteren.”

Quote Het is de bedoeling om vrijwilli­gers aan elkaar te binden door een keer per jaar iets leuks te doen. We doen dat al jaren, maar nog niet eerder in deze vorm. Alette van der Veen, wethouder gemeente Gilze en Rijen

Schot in de roos

Het is inderdaad een schot in de roos, laat wethouder Aletta van der Veen weten. ,,In de hele gemeente doen er bijna vijfhonderdvijftig mensen aan mee. En dan zitten daar nog niet eens de bestuurders van verenigingen bij. Voor hen is er volgende week vrijdag een speciale avond. Het is de bedoeling om vrijwilligers aan elkaar te binden door een keer per jaar iets leuks te doen. We doen dat al jaren, maar nog niet eerder in deze vorm.”

Eerder organiseerde de gemeente Gilze en Rijen een avond met bijzondere activiteiten, zoals workshops koken of een beklimming van de toren van het stadhuis. Vorig jaar werd zowel in Gilze als in Rijen voor het eerst een lunch georganiseerd. Het succes was zo groot dat besloten werd om het dit jaar in alle vier de kernen te doen.

Quote Het is laagdrempe­lig, toeganke­lijk en gezellig. Het is fijn om ook andere vrijwilli­gers te zien. Vorige jaren moest je er een avond voor weg. Toos Snijder, vrijwilliger

Laagdrempelig

Ook Toos Snijder vindt de lunch een uitstekend initiatief. Ze is actief in de parochie, in Dorpsbelang Molenschot en bij seniorenvereniging SVM. ,,Het is laagdrempelig, toegankelijk en gezellig. Het is fijn om ook andere vrijwilligers te zien. Vorige jaren moest je er een avond voor weg. En ik heb het al zo druk. Dus daar kwam niet zo veel van. Maar dit is dichtbij huis. Daar hoef ik de auto niet voor te nemen.”

De vrouwen aan haar tafeltje vallen haar lachend bij: ,,Bovendien hoef je zelf geen eten te kopen, en je hebt geen stikstofuitstoot.”

Dag van de Vrijwilliger