Vrijwilligers willen van Put in Lage Zwaluwe weer een fijne recreatieplas maken

Jan B. uit Hulten: ‘Ik wil niemand intimide­ren, ik zat gewoon op de bus te wachten’

14:34 RIJEN - Jan B. (68) uit Hulten is boos dat de politie hem donderdagavond heeft weggestuurd bij het gemeentehuis in Rijen, kort voordat daar een raadsvergadering zou beginnen. ,,Ik was daar niet om de burgemeester of de gemeente te intimideren. Ik zat gewoon in het bushokje te wachten met mijn vriendin op de laatste bus naar Breda”, reageert de man die op 14 mei voorwaardelijk in vrijheid werd gesteld.