Vrijwilligers spitten voor uitbreiding boomkikkersnelweg in Gilze

Geluids­over­last vliegbasis Gil­ze-Rij­en: staatsse­cre­ta­ris van Defensie Visser spreekt omwonenden

9:18 RIJEN - Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie gaat 12 februari in gesprek met omwonenden van vliegbasis Gilze-Rijen. Het bezoek volgt op de grote onrust die eind vorig jaar is ontstaan in de gemeente over het luchthavenbesluit voor de militaire luchthaven.