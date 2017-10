Vrij spel voor jagers in de Biesbosch

Jagers in nationaal park de Biesbosch hebben een half jaar vanuit illegale jachthutten kunnen jagen omdat inspecteurs te laat ingrepen. Dat stelt de Dordtse Natuur- en Vogelwacht in zijn blad Strix.

Natuurbeschermers ontdekten de twee hutten al in februari van dit jaar en vroegen de omgevingsdiensten, die toezicht houden op de Biesbosch, om in te grijpen. Die gingen uiteindelijk pas in augustus kijken, maar toen waren ze al verdwenen.

Nadat de hutten waren gespot, stuurde de Natuur- en Vogelwacht een handhavingsverzoek naar twee omgevingsdiensten: die van Zuid-Holland zuid en Noord-Brabant West. Compleet met foto’s en een kaartje waarop de plaats stond aangegeven. De jurist van de dienst in Dordrecht meldde een paar dagen later dat het verzoek naar de Brabanders was doorgestuurd. ,,We hebben de jachthutten gezien en geconstateerd dat ze op grondgebied van Noord-Brabant stonden. Daarmee was voor ons het dossier gesloten”, legt woordvoerster Monique van der Harg uit.

Afgewezen

Quote Vind je het gek dat sommigen van ons het bijltje erbij neergooien? Reinier Jaquet, Natuur- en Vogelwacht Brabant West meldde in april dat de termijn voor behandeling van het handhavingsverzoek was verlengd. Twee weken later volgde een e-mail waarin de dienst stelt dat het verzoek bij Brabant-Noord moet worden ingediend. Dat deed de Natuur- en Vogelwacht op 4 mei. Daarna bleef het stil. Pas op 21 augustus reageerde de omgevingsdienst. ‘De toezichthouders hebben gecontroleerd, maar de hutten zijn verdwenen. Daarom wordt het handhavingsverzoek afgewezen.’



,,Zo werkt dus de overheid in ons land”, stelt Reinier Jaquet van de Natuur- en Vogelwacht in Strix. ,,In februari, terwijl de jachthutten er nog staan, neemt men kennis en in augustus, als de jachthutten al lang en breed verdwenen zijn, stelt men vast dat de jachthutten verdwenen zijn. Toen waren er natuurlijk ook geen jagers meer op wilde eenden aan het schieten. Dus zaak opgelost. Vind je het vreemd dat sommigen van ons het bijltje er uiteindelijk bij neergooien?”



Heterdaad

,,Het klopt dat het inderdaad langer dan normaal heeft geduurd voordat er actie is ondernomen”, zegt woordvoerster Chantal de Rooij van de Omgevingsdienst Brabant-Noord. Dat kwam volgens haar omdat het verzoek om handhaving eerst is ingediend bij twee andere omgevingsdiensten en daarna de exacte plek onduidelijk was.